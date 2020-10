samedi 24 octobre 2020 • 80 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Pour le compte de la 6e journée d'Eredivisie, le championnat des Pays-Bas, l'Ajax Amsterdam défiait Venlo au Seacon Stadion. Et il n'y a pas eu de match ce samedi puisque les Ajacides ont explosé leurs adversaires sur le score de... 13-0 !

Lassina Traore a tout simplement marqué un quintuplé alors que Klaas-Jan Huntelaar a trouvé le chemin des filets à deux reprises, comme Jurgen Ekkelenkamp. Dusan Tadic, Antony, Daley Blind et Lisandro Martinez ont aussi inscrit un but. L'Ajax est donc toujours en tête au classement, avec une magnifique différence de buts (+21) après six matches.