mardi 20 septembre 2022 • 547 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le député Pape Djibril Fall a identifié ce qui bloque, encore, les travaux à l’Assemblée nationale ce mardi. Les travaux de commission, convoqués depuis 10h, n'ont toujours pas démarrés.

«Nous avons été convoqués à 10h et j’estime que les travaux préparatoires auraient dû être faits avant 10h ou la veille, pour permettre d’aller plus vite.



L’autre problème c’est que les gens devront se parler le plus possible pour trouver les consensus rapidement, avoir un esprit de dépassement. Je pense que le blocage principal c’est à l’intérieur même des groupes.



C’est là qu’il y a des difficultés à avoir des consensus, à pouvoir transcender certains obstacles, certaines différences, certaines orientations pour aller rapidement à l’essentiel.»