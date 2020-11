jeudi 19 novembre 2020 • 714 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Le secrétaire général national du parti démocratique sénégalais a procédé à de nouvelles nominations ce jeudi. Un petit remaniement pour donner davantage de tonus à sa formation politique.

Après Macky Sall, Me Abdoulaye Wade aussi remanie. «Après la relance devenue effective des activités d’animation et de mobilisation du parti en perspective des échéances locales, législatives et présidentielle prochaines, le Secrétaire général national a procédé au remaniement du Secrétariat national pour lui donner encore plus de dynamisme», a annoncé le parti démocratique sénégalais.

Dans un communiqué parvenu à iGfm, il renseigne que Me Abdoulaye Wade a coopté de nouveaux secrétaires généraux adjoints qui ont rejoint le collège. Ainsi, Ndiaga Niang a été nommé Secrétaire Général national adjoint chargé des relations avec les organisations politiques ; M. Mamadou Lamine Thiam, secrétaire général national adjoint des élus locaux, président de l’association des maires et élus libéraux. Dr Cheik Dieng est nommé Secrétaire général national adjoint chargé des élections; Abdoulaye Diop, secrétaire général national adjoint chargé de la restructuration des banlieues et de la lutte contre les calamités naturelles ; M. Mayoro Faye, secrétaire général national adjoint chargé de la communication, de la presse et de la veille médiatique; Lamine BA est Secrétaire général national adjoint chargé des cadres. Daouda Niang, Secrétaire Général National Adjoint est nommé rapporteur du collège.

Me Abdoulaye Wade en a profité pour appeler ses camarades de parti au travail de terrain, à observer les valeurs de fraternité et de solidarité «qui ont toujours sécurisé la longue marche du parti afin d’inscrire résolument celui-ci dans une dynamique de reconquête du pouvoir.»