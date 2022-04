mercredi 20 avril 2022 • 200 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pelé est de nouveau hospitalisé à l'hôpital Albert Einstein de São Paulo, dans le cadre du traitement de son cancer, renseigne Footmercato.

La légende du football brésilien, Pelé, seul et unique joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde, est désormais âgé de 81 ans. Avec l'âge, les soucis de santé se font de plus en plus présents pour le Roi Pelé. En effet, en septembre dernier, un cancer du colon lui était détecté.



Ce mercredi, on apprend que l'ancienne star de Santos est de nouveau hospitalisée, à l'hôpital Albert Einstein de São Paulo, dans le cadre du traitement de son cancer. Egalement hospitalisé pour des soucis urinaires en février et pour des calculs rénaux en 2019, les soucis s'accumulent pour le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção (77).