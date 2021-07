vendredi 9 juillet 2021 • 161 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

Pas moins de 200 fuites d’eau enregistrées à Dakar par jour du fait de la forte pression de la vétusté du réseau et de certains incidents. Le directeur général de la Sones, Charles Fall, explique ainsi le manque d’eau noté ces derniers jours dans certains quartiers de la capitale. Selon lui ces zones qui bientôt seront bien approvisionnées grâce à la troisième usine d’eau de Keur Momar Sarr.

« Cette usine est venue quasiment tripler la capacité de production installée à Dakar. Entre 2012 et 2020 d’un peu plus de 200.000m3 un jour à plus 650.000/jour qui arrive à Dakar. Cela galope vers une vision d’accès universelle. Toutefois, il y a des arrêts volontaires que nous sommes obligés de faire en raison des fuites qui sont notées sur le réseau. Fuites dues à la forte pression de l’eau et quelques fois à d’autres incidents », soutient Charles Fall au micro de Rfm.

Il ajoute : « la Sen’Eau en charge de l’exploitation qui procède à la réparation de fur et en mesure du réseau, on en a noté moins de 200 à 300 fuites d’eau par jour, donc ce programme continue. Au-delà de ces fuites, l’Etat du Sénégal a mis en place un programme de renouvellement de plus de 300 kilomètres de réseau à Dakar ».