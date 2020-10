lundi 5 octobre 2020 • 319 lectures • 1 commentaires

Pénurie d’eau à Touba : Guerre entre «Touba ca kanam » et l’Ofor

IGFM - Touba souffre de pénurie à l’approche du grand Magal. Le Directeur général de OFOR a accusé l’association «Touba Ca Kanam» et l’entreprise «Ecotra» d’avoir cassé le 27 septembre dernier, dans le cadre de leurs travaux respectifs d’assainissement et de nettoiement, des conduites160 et occasionné des fuites.

Mais l’association « Touba Ça Kanam, a vite fait de monter au créneau pour, non seulement, démentir ces allégations, mais aussi annoncer qu’elle va servir une citation directe pour diffamation au Directeur général de l’Ofor, Seyni Ndao.

« M. Seyni_Ndao, DG OFOR, nous sommes désolés mais C’EST FAUX…. Touba Ca Kanam n’est mêlé ni de près ni de loin au problème de manque d’eau à Touba. Touba Ca kanam n’a pas encore initié des travaux à NDAMATOU jusqu’à endommager une conduite d’eau.

FEPP FOO JAAR BA DURAL AK SOSAL TUUBAA CA KANAM NDAX RAGAL ÑU « LIMOGER » LA .. DINAÑ FA JAAR WEDDI LA WAX DËGG GI », réplique Touba Ca Kanam sur Facebook, annonçant, dans la foulée : «nous allons vous envoyer une citation directe ».



