iGFM - C’est une première. L’académie des chefs pâtissiers du Sénégal va organiser un concours de pâtisserie nationale en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle.

«Cet évènement d’envergure nationale verra concourir les 20 meilleurs jeunes apprentis pâtissiers du Sénégal», explique le chef pâtissier Mohamed Hussein, président de l’académie des chefs pâtissiers du Sénégal. En effet, ledit concours, dénommé «Pépite d’or», a pour objectif premier, d’aider à révéler les jeunes talents inscrits dans les établissements de formation du Sénégal. Ces derniers devront constituer un binôme mixte, composé de leurs meilleurs élèves âgés entre 18 et 25 ans, inscrits en classe de CAP, BEP en filière pâtisserie.



Les finalistes pourront ainsi suivre un programme intensif de formation pendant 10 jours aux côtés d’experts reconnus en la matière. «Pour cette première édition, nous avons choisi le thème ‘‘douceurs d’Afrique’’ afin d’orienter les pratiques culinaires du plus grand nombre vers les produits sains et bons marchés. L’utilisation des produits locaux sera un critère décisif pour départager les finalistes du concours», souligne M. Hussein.



Les organisateurs veulent aussi promouvoir la formation professionnelle sénégalaise, en mettant en lumière le secteur de la pâtisserie. «Nous voulons aussi encadrer les jeunes, les orienter, leur donner des débouchés, qu’ils puissent s’épanouir dans la pâtisserie. Ce sera aussi l’occasion de promouvoir la culture gastronomique sénégalaise, ses traditions culinaires, le savoir-faire, avec la présentation des desserts spécialement conçus avec nos produits locaux», indique le chef pâtissier.



Le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle, à travers Mme Ndèye Awa Thior Lô, a salué l’initiative: «Nous accompagnons l’académie des chefs pâtissier dans ce concours. Le ministère salue cette belle initiative des chefs pâtissiers en organisant ce concours qui met en avant nos jeunes évoluant dans le secteur de la pâtisserie pour promouvoir l’art culinaire sénégalais avec les produits locaux.»