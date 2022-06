mardi 14 juin 2022 • 385 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'auteur du tir au but raté contre l'Australie, hier soir, a quitté la sélection du Pérou/

Selon les informations rapportées par AS, le latéral droit péruvien Luis Advíncula a annoncé lundi soir qu’il quittait la sélection, après la défaite du Pérou aux tirs au but lors du match de barrage pour la Coupe du Monde 2022 face à l’Australie (0-0, 5 t.a.b à 4). Le défenseur de 32 ans qui évolue à Boca Juniors a loupé sa tentative lors de la séance des tirs au but, en frappant sur le poteau. Après la rencontre, il a écrit un message sur Instagram pour expliquer qu’il quittait La Blanquirroja et il s’est excusé auprès de son pays, avant de supprimer le message.



« Aujourd'hui, je suis arrivé ici, je fais un pas de côté à la sélection. Je ne pense pas avoir la force de me relever. À mes coéquipiers, merci beaucoup et désolé. D'abord, je m'excuse auprès de ma famille et de mes amis pour la douleur que j'ai causée et auprès de tout le Pérou, je suis seul responsable de cette débâcle et ma vie ne suffira pas à m'excuser », a écrit Advincula après la rencontre.



