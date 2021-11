samedi 13 novembre 2021 • 1493 lectures • 1 commentaires

iGFM- (Dakar) Après la sortie musclée de Macky Sall qui avertit l'opposition que " personne ne peut l'intimider", Ousmane Sonko lui a répondu. Nous vous proposons sa réplique ci-dessous.

"Ku wax feeñ! Avril 2015, Kaffrine : "nous allons réduire l'opposition à sa plus simple expression";

Novembre 2021, Paris: "personne ne peut m'intimider". Cherchez l'erreur !



Ce passage d'une posture offensive, arrogante et méprisante à une attitude défensive et nerveuse en dit très long sur l'état d'esprit de notre "champion" national, qui devrait certainement intéresser les psycho-politistes. Il confirme du moins ce que tous les sénégalais savaient déjà: borom "O Fañin Fañin fañ fañ fañ ta watiatia" a dorénavant peur.



Chers concitoyens, ce n'est pas le moment de relâcher la pression, mais plutôt de l'accentuer pour en finir avec ce régime de tous les maux. Nous n'en sommes plus loin inchallah. Mais rappelez vous : les félidés ne sont jamais aussi dangereux que quand ils ont peur, a fortiori lorsqu'ils paniquent !"