lundi 14 septembre 2020, par Harouna Fall

Le Secrétariat National Elargi (SNE) du Parti Convention des Démocrates du Sénégal (PCDS) exprime sa douleur pour la perte de ces vies humaines et les blessures causées par ces trombes d'eau mais aussi sa solidarité sincère à toutes les personnes frappées par cette tragédie notamment la commune de Keur Massar.

Le SNE adresse ses félicitations au gouvernement pour les nombreux efforts consentis dans la réalisation d’ouvrages (de drainage et de stockage) structurants à travers le pays dans le cadre de la Lutte contre les Inondations (Plan Décennal de la Lutte contre les Inondations) qui nous a valu des années de pluie sans incident majeur depuis 2012. Des efforts qui seront poursuivis avec la deuxième phase du Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation aux changements climatiques (PROGEP).

Tout en dénonçant l’attitude de certains hommes politiques qui utilisent la misère du peuple comme fonds de commerce politique, nous invitons les sénégalais pendant ces heures graves et tragiques qu'imposent la nature aux habitants, à la mutualisation des cœurs et des efforts autour des sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, associations, ONAS et l’ensemble des acteurs qui œuvrent pour venir en aide à la population et remettre en ordre le plus rapidement possible les zones touchées par les inondations.





Pour finir, le Sénégal, un petit pays d’Afrique de l’Ouest qui dispose d’un plateau médical beaucoup moins relevé que celui des grandes nations telles que les USA ou la France vient de s’illustrer de la plus belle des manières au concert des nations en se hissant à la première place en Afrique et deuxième au monde dans la gestion de la covid-19 grâce à une combinaison d’action rapide, une communication claire, cohérente scientifiquement fondée et une réponse rapide et énergique, mais aussi l’expérience.

Le SNE adresse ses vives félicitations au Président de la République en tant que capitaine d’équipe pour la gestion intelligente et efficace de cette pandémie sans oublier les forces de l’ordre pour leur courage et leurs déterminations mais aussi et surtout le ministre de la santé et les héros du moment, le personnel médical qui prend des risques énormes pour nous maintenir en vie et en bonne santé. Ce résultat sans conteste est le fruit d’une collaboration de l’ensemble des forces vives de la nation.

