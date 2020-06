Perturbation du réseau électrique à Ziguinchor: La SENELEC s’explique

iGFM-(Dakar) Le délégué régional de la société nationale d’électricité (SENELEC) à Ziguinchor a fait face à la presse, ce mercredi, dans l’après-midi, pour s’expliquer sur les coupures d’électricité qui ont frappé certains quartiers de la ville, Kandialang, Médina-Mancagne, Somivac…

«Nous avons eu des incidents qui ont entraîné des perturbations dans certains quartiers de Ziguinchor. A l’origine, un câble souterrain qui a été blessé et endommagé qui se trouve entre le camp militaire et Kandialang ouest, Médina Mancagne. Les incidents ont eu lieu ce mercredi à 2h 56mn. Nous sommes dans des manœuvres pour régler la situation», a laissé entendre, devant la presse, le délégué régional de la SENELEC, Aymérou Ndiaye. A l’en croire toujours, «des sociétés creusent souvent des tranchés dans la ville et cela causent des défections dans nos lignes. Nos équipes se sont mobilisées. La panne détectée, nous y affairons afin de permettre à ces populations de retrouver rapidement la lumière. En attendant, nous les invitons à une patience», a ajouté M. Ndiaye. Par ailleurs, la SENELEC rassure que son système électrique est fiable grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics et que la maintenance du réseau ne vise que l’amélioration de la qualité du service. La Société nationale d’électricité rassure en outre que des mesures exceptionnelles sont prises pour sécuriser l’alimentation électrique dans toute la région. «Nous présentons toutes nos excuses à l’ensemble de nos clients et nous les assurons que nous allons tout mettre en œuvre pour leur garantir la continuité d’un service de qualité», a conclu Aymérou Ndiaye.

IGFM