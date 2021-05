vendredi 14 mai 2021 • 640 lectures • 1 commentaires

Me Alassane Dioma Ndiaye a déposé une plainte au niveau du Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel pour le compte de Serigne Bassirou Mbacké. Ce dernier, petit-fils du khalife Général des Mourides, avait été passé à tacbac par les policiers qui disent s’être trompés de personne.

«Dans l’affaire de la bavure policière de Touba une plainte a été déposée ce matin entre les mains du procureur près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel contre les 4 policiers incriminés pour voies de faits, blessures involontaires et actes de torture.



Il ne s’agit point d’une action revancharde, mais il importe de laver l’honneur d’un honnête citoyen, de restaurer sa dignité et surtout d’exorciser un psycho traumatisme profond l’affectant depuis les événements.



Lui personnellement mais également sa Maman, sont encore sous le choc ainsi que des parents proches et tous ceux qui se ne cessent de s’enquérir jour et nuit de son état de Santé.»