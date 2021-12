samedi 25 décembre 2021 • 626 lectures • 0 commentaires

La Gambie devra attendre un peu, pour avoir le cœur net sur le potentiel de son bassin. Le premier forage réalisé Far FAR Limited, dans un de ses blocs, n’a pas donné les résultats escomptés.

FAR Limited qui détenait 15% de Sangomar, le projet pétrolier sénégalais, avait vendu ses parts pour partir. La juniore australienne est aujourd’hui engagée dans l’aventure pétrolière gambienne. Mais, le forage réalisé dans un de ses blocs, n’a pas révélé de réels motifs de réjouissance.



«Aucun pétrole mobile n'a été rencontré. Mais FAR est encouragé par le fait d’avoir eu de bons indices de l’existence de pétrole et des réservoirs potentiels dans le puits Bambo-1 et la voie secondaire Bambo-1 ST1», a indiqué Cath Norman, la patronne de la compagnie pétrolière.



Elle se réjouit aussi du fait que le projet ait fourni des informations géologiques importantes, qui réaffirme le potentiel des blocs A2 et AS en Gambie. «Bambo-1 et la piste voisine ont confirmé que tous les éléments du système pétrolier requis sont présents dans la zone et l'équipe technique est déjà occupé à intégrer les nouvelles données et les perspectives d'avenir de haut niveau», dit-elle.