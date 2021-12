mardi 21 décembre 2021 • 1135 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pour ceux qui voulaient savoir combien de milliards de francs Cfa le Sénégal pourrait avoir chaque année de ses gisements pétrolier et gazier, Mamadou Faye, le Dg de Pétrosen, a donné un aperçu.

Le Sénégal compte aujourd’hui trois projets principaux dans le pétrole et le gaz. Et de ces trois projets, le pays attend, dès le démarrage de la production, 700 milliards de francs Cfa par année. C’est ce qu’a révélé le Dg de Petrosen Holding, Mamadou Faye.



Sa présentation, lors d’un conseil présidentiel sur la répartition des revenus issus du Pétrole et du Gaz, montre que c’est un total de 20.790 milliards de francs Cfa qui sont attendus pour les 30 prochaines années.



Il s’agit de 9350 milliards de francs Cfa espérés pour le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, 8195 milliards pour le projet pétrolier Sangomar et 3245 milliards pour Yaakar Téranga.



«L’idée est de créer toute une industrie pour maximiser l’impact sur l’économie du pays et permettre à ce pétrole de lancer toutes les filières économiques du pays», indique le Dg de Pétrosen Holding.