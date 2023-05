vendredi 19 mai 2023 • 841 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le premier trimestre de 2023 est épuisé. Les compagnies pétrolières qui opèrent au Sénégal, ont fait le point sur l’avancement des travaux dans les principaux gisements du pays. L’évolution des travaux permet-elle la production des premiers barils durant cette année ?

C’est cette année que les premiers barils de gaz sont attendus au Sénégal. Dans le rapport qui résume les travaux du premier trimestre de cette année, Kosmos, l’opérateur du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (le gisement transfrontalier Sénégalo-Mauritanien), déclare que les travaux continuent de bien progresser. La compagnie maintient que «le premier gaz est prévu pour fin 2023.»



Elle renseigne qu’au terme du premier trimestre, les travaux de construction, au niveau du Terminal central, sont terminés et l'activité se concentre sur l'avancement de la mise en service finale. Quant aux travaux sous-marines, la pose de la section en eau profonde du pipeline du champ est actuellement en cours et l’arrivée du Fpso, sur le site de l’extraction est toujours prévue vers la fin du deuxième trimestre.



De son côté, Woodside, opérateur du champ pétrolier Sangomar, renseigne que le programme de forage de développement a progressé. Ainsi, 10 des 23 puits sont achevés. «Le programme de forage de développement de Sangomar approche de la moitié de son parcours, avec dix des 23 puits complétés. L'installation et les essais des conduites d'écoulement rigides, d'une longueur totale de 101 km, ont été réalisés avec succès et en toute sécurité. Il s'agit d'une étape clé sur la voie du premier pétrole ciblé plus tard cette année», souligne Meg O’Neill, la patronne de Woodside, l’opérateur de Sangomar.



Donc, pour ces deux principaux projets d’hydrocarbure du Sénégal, les choses évoluent conformément au calendrier fixé.