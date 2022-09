mardi 27 septembre 2022 • 356 lectures • 0 commentaires

Le Niger a décidé de suspendre le transit de produits pétroliers en direction du Mali, en dehors de ceux destinés à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

La décision a été prise par le directeur général des douanes nigériennes via une note de service adressée aux différentes unités des douanes situées sur les axes routiers menant au Mali.



"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la suspension des autorisations de transit de produits pétroliers sur le Mali non destinés à la Minusma accordées aux usagers", a indiqué le document consulté par l'agence Anadolu.



"En outre, l'utilisation des autorisations déjà délivrées pour accomplir les formalités de transit des produits pétroliers non destinés à la MINUSMA est suspendue", a ajouté la même source, instruisant les responsables des unités des douanes concernées à "l'exécution de la présente mesure".



Aucune explication officielle n'a été avancée pour justifier cette décision.