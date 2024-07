mardi 25 juin 2024 • 1691 lectures • 5 commentaires

Le Sénégal est désormais pays producteur de pétrole. Il y a quelques semaines, la Compagnie Woodside a annoncé la production du «first-oil». En attendant le démarrage de la commercialisation, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à visiter la plateforme pétrolière.

«J'ai effectué ce matin une visite sur la plateforme Sangomar, où les premiers barils de pétrole sont en train d'être produits», a annoncé ce mardi, le chef de l’Etat. Il a salué l’abnégation et le mérite de tous ceux qui ont cru à la présence de cette ressource au fond de nos océans et fait la promotion du bassin sédimentaire du Sénégal. Il a réitéré son «engagement et celui du gouvernement pour une gestion transparente et équitable de nos ressources naturelles, au bénéfice du peuple Sénégalais».

