iGFM - (Dakar) Au Sénégal, l’année 2023 devrait être celle de la sortie des premiers baril de pétrole. Déjà, les installations déterminantes qui vont sortir le pétrole des entrailles de la terre, sont en train d’être posées.

Sur le champ Sangomar, l’opérateur met les bouchées doubles. En effet, Woodside a informé, ce vendredi, que le navire «Island Victory» est en train d’installer le système d’amarrage qui maintiendra l’unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO). C’est-à-dire qu’ils mettent en place le système qui va porter le Grand navire qui va extraire le pétrole, le stocker. Ils sont aussi en train d’installer le système qui va sortir le pétrole de la plateforme.



«Ce système est installé à l'aide de neuf piles à aspiration de 21 mètres de haut et pesant environ 175 tonnes. Elles seront reliées à des lignes d'amarrage qui seront posées au préalable, prêtes pour l'arrivée du FPSO», indique Woodside.



En effet, le Sénégal compte aujourd’hui trois projets principaux dans le pétrole et le gaz. Et de ces trois projets, le pays attend, dès le démarrage de la production, 700 milliards de francs Cfa par année et 20.790 milliards de francs Cfa pour les 30 prochaines années.



Il s’agit de 9350 milliards de francs Cfa espérés pour le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim, 8195 milliards pour le projet pétrolier Sangomar et 3245 milliards pour Yaakar Téranga.