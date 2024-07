mardi 11 juin 2024 • 3710 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) C’est l’opérateur qui en a fait l’annonce. En effet, Sangomar, le principal projet pétrolier sénégalais a produit son premier baril de pétrole.

«Woodside a obtenu le premier pétrole du champ de Sangomar au large du Sénégal, marquant la livraison en toute sécurité du premier projet pétrolier offshore du pays», a annoncé Woodside, ce mardi. Selon la compagnie pétrolière, cette réalisation est le résultat de l'engagement sans faille de toutes les équipes, qui ont travaillé avec diligence pour relever les défis et atteindre nos objectifs stratégiques dans un environnement complexe et exigeant. «Nous n’avons jamais été aussi bien placés pour saisir les opportunités de croissance, d’innovation et de réussite dans le développement économique et social de notre pays», a-t-elle indiqué.