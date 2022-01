mardi 25 janvier 2022 • 242 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM - (Dakar) Philip Doucet, journaliste à Canal plus, a livré son analyse de la prestation des lions face au Cap-vert. Il a relevé la belle entame des lions.

«Le Sénégal n’est quasiment jamais menacé. Même si aujourd’hui l’adversaire ne s’y prêtait pas. Le Sénégal n’a pas pris un seul but dans ce tournoi. Même si on n’est pas tellement brillants dans un tournoi, quand on ne prend pas beaucoup de buts, on a des chances d’aller très loin. Et ça c’est l’élément positif. Et j’ai aimé leur entame de match qui montrait une vraie volonté de changer les choses.



Après ce qui m’a inquiété c’est le coup de frein du Sénégal ensuite. Est-ce qu’il est dû au fait que tout d’un coup ils géraient un peu par rapport à un adversaire à dix, ou qu'ils ont eu eux-mêmes un coup de chauffe, et qu’ils étaient obligés de descendre un peu en température et après ils ont arrêté ce pressing?»