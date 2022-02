dimanche 6 février 2022 • 327 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Entre l’Egypte et le Sénégal, quelle équipe tient le bon bout (sur le papier). Journaliste à Canal Plus, Philip Doucet se prononce.

«Le Sénégal, pour moi, est un grand favori. En considérant que l’Égypte s’est frayé un chemin de façon remarquable, parce qu’il a battu, à chaque fois, le favori. Il a battu la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Cameroun. Chaque fois on croyait qu’il allait perdre. On peut considérer qu’il sera difficile pour le Sénégal de les battre. Oui c’est vrai. C’est une équipe difficile à Battre, mais pour moi, le Sénégal sera favori. Leur parcours a été beaucoup plus linéaire, facile aussi disons les choses. Il n’y a pas eu d’adversaire de même niveau en face et que du coup ils arrivent, à mon avis, dans un état de fraicheur supérieur. Maintenant ça ne garantit pas toujours le succès final.»