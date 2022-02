mardi 8 février 2022 • 94 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La liste des Top Employers 2022 a été publiée et la filiale de Philip Morris International, Philip Morris Manufacturing Senegal, a officiellement été reconnue comme l'un des Top Employers au Sénégal pour la sixième année consécutive.

Les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l'humain.

Le programme du Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l'enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l'environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l'inclusion.

David Plink, PDG du Top Employers Institute, déclare : « En faisant le bilan sur cette année si particulière qui, comme la précédente, a eu un impact sur les organisations du monde entier, Philip Morris Manufacturing Senegal a continué à montrer qu'elle considérait le maintien d'excellentes pratiques RH sur le lieu de travail comme une priorité.

Elle continue à relever les défis d'un monde du travail en mutation tout en priorisant l'impact positif qu'elle peut avoir sur la vie de ses collaborateurs. Nous sommes heureux de célébrer les organisations qui ont été certifiées Top Employers dans leurs pays respectifs cette année. »

Le programme a certifié et reconnu plus de 1 857 Top Employers dans 123 pays à travers cinq continents.