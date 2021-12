mardi 7 décembre 2021 • 145 lectures • 0 commentaires

La Maison des Accompagnants du service de neurologie Professeur Ibrahima Pierre Ndiaye du Centre hospitalier de Fann, d'un coût de 200 millions de FCFA a été inaugurée ce matin par le Secrétaire général Alassane Mbengue au nom du Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Une réalisation issue du partenariat entre le Ministère et la Fondation Sonatel.

La Maison des Accompagnants dispose d'une capacité d'accueil de 32 lits avec toutes les commodités, d'une cuisine, d'une buanderie, d'une mosquée, d'une chapelle, d'un pôle administratif composé de 2 bureaux de 12 mètres carrés chacun pour le gestionnaire et le major et d'une grande cour centrale. La maison fonctionne 7 jours sur 7 et 24h sur 24h. C'est ainsi un soulagement pour les personnes ayant un parent hospitalisé.

Le Pr Amadou Gallo Diop, chef du service de neurologie de l'hôpital de Fall, a proposé qu'on donne le nom de la Maison des Accompagnants à Madame Nafissatou Gaye Ndao pour services rendus au système de santé.