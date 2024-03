vendredi 15 mars 2024 • 451 lectures • 1 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Alors que la Cour suprême doit donner sa décision sur les recours du PDS et des candidats recalés au parrainage, Pierre Goudiaby Atepa a déclaré sa volonté de voir le processus électoral reprendre. Pour lui, même si la campagne a déjà débuté, l'État doit trouver un moyen d'indemniser tous les candidats et tout reprendre à zéro, d'ici trois mois.

"Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui nous serons en mesure, éventuellement, d'avoir une élection présidentielle inclusive et apaisée. Je sais qu'il y a des gens qui ont certainement dépensé beaucoup d'argent pour faire une campagne. Mais l'État doit pouvoir trouver le moyen d'indemniser les uns et les autres, et qu'on reprenne le processus. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je préfère qu'il y ait un glissement de trois mois (sur la date de la Présidentielle) et que nous ayons une élection inclusive et que la sérénité revienne dans les cœurs et les esprits", a déclaré l'architecte sur Emedia.

PUBLICITÉ

"Je ne suis pas membre du gouvernement ni de la Cour suprême. Je dis ce que je pense. Je souhaite personnellement qu'on trouve les voies et moyens pour que tout le monde puisse participer à l'élection. Je sais que c'est possible. Si la Cour suprême dit qu'il y a vice de forme, je ne sais pas, il faudra reprendre le processus et trouver un moyen d'indemniser tout le monde", a-t-il ajouté.