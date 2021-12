jeudi 9 décembre 2021 • 708 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Accusé d’agression sexuelle envers une hôtesse d’accueil lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Nantes le 20 novembre dernier, Pierre Ménès a été placé en garde à vue ce jeudi, rapporte Le Point.

L’ex-journaliste de Canal + était présent au Parc des Princes en tant que spectateur et aurait «commis des gestes déplacés en touchant la poitrine» d’une hôtesse. Pierre Ménès conteste ces faits et a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.

Footmercato