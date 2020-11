jeudi 12 novembre 2020 • 142 lectures • 0 commentaires

El Hadj Ibrahima Mar avait été condamné en 2019 par le tribunal de Pikine à 10 ans de prison ferme pour viol sur mineure de moins de 13ans. La victime est la fille de son ami A. Barry. Elle était âgée, à l’époque, de 7ans. Le sieur Mar a interjeté appel, mais il risque de rester encore de bonnes années en prison, car le procureur général de la Cour d’appel de Dakar a aussi requis la confirmation de la peine infligée en première instance.

Le 15 février 2019 à Petit Mbao, Ehadj Ibrahima Mar aurait violé la fille de son ami, âgée de 7ans. Ce qui lui a valu, en 2019, la peine d’emprisonnement de 10ans ferme assortie d’une amende de 500 000 FCFA. Une peine contestée par le prévenu qui interjette appel. Selon les «Echos», le mis en cause fréquentait la maison de son ami Th. Barry, où il buvait du Thé. Et c’est là que le forfait serait arrivé.

«C’est lui qui a abusé de moi sexuellement, je ne peux pas le confondre par ce qu’il fréquentait notre maison. C’est là qu’il a l’habitude de boire du thé en compagnie de mon père. Ce jour-là, il a attendu que tout le monde soit sorti pour venir chez nous. Il a refermé la porte à clef, il a enlevé mon slip et m’a pénétré» dixit la fillette face au juge.

Interpellé, ce dernier continue à nier être l’auteur du viol avant de crier au coup monté : «elle a le même âge que ma fille et je ne suis pas sous l’emprise du chanvre indien, encore moins de l’alcool pour me permettre de la violer. Je fréquentais son domicile et je n’y suis allé qu’à 03 reprises. Tout ceci est un coup qu’il a monté avec son épouse et la femme de mon oncle», se défend-t-il. Le procureur général a demandé la confirmation de la première peine infligée au mis en cause. Il sera fixé sur son sort le 9 décembre prochain.