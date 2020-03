PL : Sadio Mané et Liverpool peuvent être sacrés champions dès la 30e journée

iGFM-(Dakar) Battu pour la première fois de la saison sur la pelouse de Watford (3-0), le 29 février dernier pour le compte de la 27e journée de Premier League, Liverpool ne réussira pas l’exploit de terminer invaincu à l’issue de l’exercice 2019-2020. La performance d’Arsenal en 2003-2004 restera donc inégalée pour un certain temps, mais cela ne devrait pas empêcher les Reds (1ers, 82 points), qui marchent sur l’Angleterre, de soulever le titre de champion en mai prochain. Les troupes de Jürgen Klopp (52 ans) comptent en effet 25 points d’avance sur leur dauphin, Manchester City.

Et L’Equipe précise que le club de la Mersey peut s’assurer la première place de Premier League dès la prochaine journée (30e). Cela sera le cas si les Citizens perdent leurs deux prochaines rencontres, face à Arsenal (mercredi, match en retard de la 28e journée) et contre Burnley, samedi. Mais Liverpool pourrait aussi être officiellement champion sur la pelouse de leur rival, Everton, si les Reds battent les Toffees et que, auparavant, Manchester City ne prenne pas plus de trois points lors de ses deux rencontres face aux Gunners et aux Clarets. Quoiqu’il arrive, les pensionnaires d’Anfield devraient pouvoir célébrer un couronnement qu’ils attendent depuis maintenant 30 ans.