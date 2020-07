PL : Liverpool prend une leçon à City

iGFM-(Dakar) Choc au sommet ce jeudi soir en Premier League, pour le compte de la 32e journée. Dans son Etihad Stadium, Manchester City (2e, 63 points) défiait le champion Liverpool (1er, 86 unités). Battus lors du match aller en novembre dernier (1-3), les Citizens voulaient leur revanche tandis que les Reds visaient une nouvelle victoire pour poursuivre leur saison XXL. Mais il n’y a pas eu de match puisque les hommes de Pep Guardiola se sont facilement imposés sur le score de 4-0 !

Suite à une faute de Gomez sur Sterling, les Citizens obtenaient un penalty que De Bruyne transformait pour l’ouverture du score (25e). Derrière, l’attaquant anglais trouvait lui aussi la faille pour le but du break (35e) avant une réalisation de Foden juste avant la pause (45e). Avec ce score de 3-0 à la mi-temps, les locaux ne levaient pas le pied et Oxlade-Chamberlain marquait même contre son camp pour le 4-0 (66e). Le but de Mahrez en fin de rencontre était lui refusé pour une main de Foden. Grâce à cette victoire, Manchester City prend onze points d’avance sur Leicester, troisième. Cette défaite ne change rien pour Liverpool.