iGFM (Dakar) L'attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus a répondu à l'ouverture du score de Mohamed Salah sur penalty (1-1). Kevin de Bruyne a raté un penalty pour Manchester City.

Dans le cadre de la huitième journée de Premier League, Manchester City accueillait Liverpool à l'Etihad Stadium. Un choc entre les deux derniers champions d'Angleterre qui faisait saliver tout le pays. Si les Citizens pointaient à la douzième place au classement (avec deux matchs en moins) avant la rencontre, les Reds pouvaient s'emparer des commandes de la Premier League en cas de succès ce soir. Pour cette affiche, Pep Guardiola alignait un 4-3-3 avec le trio Ferran Torres, Gabriel Jesus et Raheem Sterling en pointe. De son côté, Jürgen Klopp optait pour un 4-2-3-1 et alignait son quatuor Salah, Mané, Firmino, Jota sur le terrain. Les Reds ne tardaient pas à prendre le contrôle des opérations. Mané s'infiltrait dans la surface et se faisait stopper irrégulièrement par Walker.

L'arbitre indiquait logiquement le point de penalty. Mohamed Salah ne tremblait pas et inscrivait son dixième but de la saison (0-1, 13e). Sonné par ce premier but, City se procurait sa première occasion du match par Sterling qui butait sur Alisson (25e). Six minutes plus tard, les hommes de Guardiola égalisaient. De Bruyne servait Gabriel Jesus qui ajustait d'un pointu Alisson (1-1, 31e). Juste avant la pause, les Citizens obtenaient un penalty suite à une main de Gomez dans la surface sur un centre de De Bruyne. Mais le milieu offensif belge manquait totalement sa tentative (42e). Une minute plus tard, Liverpool manquait de reprendre l'avantage par Alexander-Arnold (43e). Au retour des vestiaires, les hommes de Klopp mettaient la pression mais Ederson veillait au grain comme sur la frappe d'Henderson (50e). La fin de match se voulait moins haletante et les deux formations ne pouvaient se départager.