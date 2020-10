dimanche 4 octobre 2020 • 47 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En déplacement à Old Trafford, pour le compte de la 4e journée de Premier League, Tottenham a corrigé Manchester United (6-1) . Anthony Martial a été expulsé. De son côté, Arsenal s'est imposé.

Un choc à l'occasion de la 4e journée de Premier League, entre Manchester United et Tottenham, à Old Trafford. Deux formations au début de saison timoré, avec une défaite et une victoire en deux matches pour les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjær (15es) et un maigre bilan d'une victoire, une défaite et un match nul pour les Spurs de José Mourinho (13es). Au coup d'envoi, Manchester United se présentait en 4-2-3-1, avec Paul Pogba dans l'entrejeu et Anthony Martial aligné en pointe. Tottenham se présentait en 4-3-3, avec Hugo Lloris dans le but et Tanguy Ndombélé au milieu de terrain.

La rencontre se déroulant à huis clos, les supporters avaient moins de chance d'arriver en retard. Pas plus mal, car le choc tenait dès le début toutes ses promesses. Ce sont les Mancuniens qui lançaient les hostilités lorsque dès la première minute Davinson Sánchez séchait Anthony Martial dans sa surface. L'arbitre désignait le point de penalty et Bruno Fernandes se chargeait de transformer la sentence (1-0, 2e). Ce départ canon ne refroidissait pas les ardeurs des Spurs, qui réagissaient du tac-au-tac. Tanguy Ndombélé profitait d'approximations du trio Bailly-Maguire-Shaw pour égaliser dans la surface (1-1, 4e).

Martial voit rouge

Dans un match disputé sans temps mort, trois minutes plus tard Heung-Min Son donnait l'avantage aux Spurs, idéalement lancé sur un coup franc joué rapidement par Harry Kane. Le Sud-Coréen larguait Eric Bailly et ajustait David de Gea, malgré le retour de Luke Shaw (1-2, 7e). Le tournant arrivait peu avant la demi-heure de jeu, lorsque sur un corner des Spurs, Anthony Martial cédait à la provocation d'Erik Lamela et assénait une gifle à l'attaquant argentin, qui venait de glisser son coude sous son nez. L'international français était expulsé (29e) et compliquait les affaires des Red Devils.

Dans la continuité, Eric Bailly envoyait une passe risquée dans sa surface, qu'Harry Kane coupait en taclant. Moussa Sissoko combinait avec Heung-Min Son, qui centrait en retrait pour Kane, qui inscrivait le troisième but des Spurs (1-3, 30e). La défense des Red Devils était à la rue et encaissait un quatrième but, oeuvre d'Heung-Min Son (doublé), sur un service de Serge Aurier dans les six mètres (1-4, 37e). A la pause, Ole Gunnar Solskjær tentait de réagir et remplaçait Bruno Fernandes et Nemanja Matic par Fred et Scott McTominay (46e). Mais rien ne changeait.

Profitant d'une ouverture sublime de Pierre-Emile Hojbjerg, Serge Aurier s'offrait un face à face avec David de Gea qu'il ne manquait pas. D'un tir croisé du pied droit, il enfonçait le clou (1-5, 51e). Cantonné au banc depuis son arrivée de l'Ajax, Donny van de Beek était lancé dans ce marasme. Il ne parvenait pas non plus à inverser la tendance (68e). Pour son retour à Old Trafford, José Mourinho avait le sourire. Il faisait entrer du sang neuf. Dele Alli et Ben Davies prenaient les places de Ndombélé et Son. Paul Pogba commettait lui l'irréparable dans sa surface et offrait à Harry Kane le penalty du 6-1 (doublé, 79e).

Humiliés, les Red Devils attendaient le coup de sifflet final. Luke Shaw osait un tacle assassin pour empêcher Lucas Moura de filer au but. Vissé dans son siège, José Mourinho réagissait à peine. Debout sur la touche, Ole Gunnar Solskjær paraissait dépité par ce geste dangereux de son latéral, qui ne récoltait qu'un carton jaune (84e). Avec cette large victoire en terres mancuniennes, les Spurs grimpent à la 5e place, cinq point derrière le leader Everton. Seizième après trois matches, Manchester United inquiète, à deux semaines d'un déplacement au Parc des Princes, en Ligue des champions.

Pépé offre la victoire aux Gunners

Battu lundi sur la pelouse de Liverpool, Arsenal voulait se reprendre face au 19e, Sheffield United. A l'Emirates Stadium, les Gunners avaient besoin d'une heure pour trouver la faille. Appelé pour la première fois en sélection anglaise par Gareth Southgate, Bukayo Saka, 19 ans, ouvrait le score, sur un service d'Hector Bellerin (1-0, 61e). L'Espagnol offrait une deuxième passe décisive à Nicolas Pépé, entré six minutes plus tôt et venu doubler la mise pour la bande à Mikel Arteta (2-0, 64e). En fin de rencontre, David McGoldrick réduisait l'écart au score

Les Gunners grimpent à la 4e place. Les Blades enchaînent quant à eux une quatrième défaite en autant de journées et restent avant-derniers.

Le match Aston Villa-Liverpool prévu, ce soir (18h15 GMT), clôture la 4e journée.

Pour rappel, hier Leeds United a accroché Manchester City (1-1).