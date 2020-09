mardi 22 septembre 2020 • 118 lectures • 0 commentaires

IGFM - L’activiste Pape Abdoulaye Touré est-il victime de violences policières ? Arrêté ce lundi au cours d’une manifestation des étudiants non-orientés, il a été transféré d’urgence à l’hôpital Abass Ndao alors qu’il était en garde-à-vue au commissariat du Point E.

Leader du Mouvement “Sénégal notre priorité”, Pape Abdoulaye Touré a été désigné récemment coordonnateur du collectif Ñoo lank. Mais l’étudiant à la Faculté de droit de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar est aussi très actif dans les revendications de ses camarades. Ce lundi, il participait à une manifestation non-autorisée des étudiants non-orientés. C’est ainsi qu’il a été arrêté et conduit au commissariat de police du Point E. Toutefois, l’étudiant visiblement en très bonne santé a atterri à l’hôpital Abass Ndao. Que s’est-il passé ? C’est la question qui taraude les esprits.

“Abdoulaye Touré a très mal, il souffre, il claudique, se plaint de douleurs“, a révélé son avocat. Et Me Khoureychi Ba d’accuser : “Les élements du Gmi (Groupement mobile d’intervention, Ndlr) aux réflexes infra belluaires sont passés par là! À la Police du Point E où l’on vient de lui notifier sa garde-à-vue pour refus d’obtempérer, rébellion et outrage à agents , il a été dûment tenu compte de mes réserves et la décision a été prise de conduire le jeune leader estudiantin à l’hôpital Abass Ndao.”

Des “violences policières” vivement dénoncées par Guy Marius Sagna. Ce dernier réclame la libération immédiate de son jeune camarade. Et le membre de “Frapp-France Dégage” n’est pas seul dans ce combat. Le Front national pour le progrès de l’étudiant sénégalais (Fnpes) rencontre la presse ce mardi ppur aborder la question. “Tous les étudiants membres des différents collectifs du front y sont conviés pour communiquer sur la situation du frère Pape Abdoulaye Touré“, annonce un communiqué du Fnpes.