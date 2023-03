jeudi 9 mars 2023 • 525 lectures • 1 commentaires

L’avocat de Adjibou soumaré a réagi suite au placement en garde à vue de son client. Me Mame Adama Gueye explique, ci-dessous, comment l’audition de l’ex premier ministre s’est passée.

«Ils ont mené l’interrogatoire qui a été clôturé autour de 13 heures. Ensuite on nous a demandé d’attendre, certainement pour remonter le contenu de l’interrogatoire aux autorités judiciaires. Je rappelle que l’interrogatoire a été fait sur requête du procureur de la République. Donc là on vient de nous informer qu’il est placé en garde à vue.



On ne nous a pas encore notifié les motifs d’inculpation. On n’en n’est pas à ce stade. On est encore au stade de l’enquête préliminaire. Ils lui ont posé des questions auxquelles il a répondu clairement. Et à la fin de l’interrogatoire le dossier a été remonté et on vient de nous notifier qu’il est placé en garde à vue.»