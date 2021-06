mercredi 16 juin 2021 • 390 lectures • 0 commentaires

Ces dernières semaines ont été marquées par de nombreuses pertes en vies humaines sur nos plages. Le président de la République vient de donner des instructions à ses ministres sur la problématique.

L’Etat a été pointé du doigt après le drame de Malika où plusieurs personnes ont perdu la vie par noyade. Les populations ont fortement fustigé la non surveillance des plages dites interdites à la baignade. Le président Macky Sall semble avoir saisi le message. Il a donné des instructions à ses ministres en ce sens.



«Le président de la République, face aux nombre important de morts par noyade constatés ces derniers jours, demande au ministre en charge de l’intérieur des forces armées et des collectivités territoriales de prendre toutes les dispositions pour assurer une meilleure sécurisation des plages en veillant à l’interdiction systématique des baignades au niveau des plages non autorisées», rapporte le communiqué du conseil des ministres.



Pour rappel, plusieurs personnes ont perdu la vie, par noyade, dimanche dernier à Malika. Un drame qui a remis au gout du jour la question de la sécurité sur nos plages.