Entre Cheikh Oumar Diagne et la communauté mouride, le torchon brûle. Une plainte vient d’être déposée contre lui, ce mercredi au parquet de Mbacké, par le Dahira Khoudamoul Khadim de Serigne Amsatou Mbacké Abdou Ahad. Ce, pour diffamation, offense à ministère de culte, en l’occurrence Serigne Touba représenté sur terre par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, informe Senactu.

Dans la plainte, plusieurs noms de chefs religieux sont mentionnés, notamment Serigne Amsatou Mbacké Abdou Ahad, qui comptent d’abord en découdre juridiquement avec Cheikh Omar Diagne, pour lui éviter un expédition punitive de talibés hors de contrôle.

Ce jeudi, une conférence de presse est prévue à Touba pour attirer l’attention de l’opinion nationale sur les agissements du professeur Cheikh Omar Diagne.

Pour rappel, le prêcheur et activiste Cheikh Oumar Diagne avait laissé entendre, lors d'une émission sur la division notée lors des fêtes religieuses au Sénégal, que cette attitude des confréries était récente. Et d'ajouter la phrase polémique: « Les fondateurs des confréries recevaient l’ordre de démarrer le jeune et de rompre par message venant du gouverneur général de l’époque coloniale».

Des propos qu'il a maintenu en publiant une vidéo sur sa chaîne YouTube pour étayer ses dires.

