vendredi 23 octobre 2020 • 158 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) "Villipender dans toutes les instances de l'Union européenne Serigne Modou Lô Ngabou, leader de l'organisation islamique Safinatoul Amane de Touba, est présentement le vœu le plus cher des comploteurs de Lgbt-France Lesquels continuent de s'agiter au plan l’international pour faire "sanctionner" Serigne Modou Lô Ngabou, après l'interpellation mouvementée, par l'association religieuse "Xidmatoul Xadim", d'homosexuels , aux frasques répétitifs dans la Ville Sainte de Touba.

Serigne Modou Lô Ngabou, leader de "Safinatul Amane", cette sentinelle vigilante de préservation des bonnes mœurs qui abat une excellente œuvre de salubrité publique, dans la cité religieuse de Touba, la préservant de la commercialisation de produits prohibés (alcool, tabac, drogue...) et des tenues vestimentaires obscènes, est fatalement devenu le "punching-ball" tout désigné de "Lgbt-France". Qui a décidé de "sévir" contre cette sentinelle des bonnes mœurs, en se plaignant auprès du ministère de l'Intérieur de la France et de l'Union européenne, aux fins de déclarer "persona no grata" Serigne Modou Lô Ngabou et ses collaborateurs dans tout l'espace Schengen.

Jamra remercie Serigne Modou Lô Ngabou d'avoir bien voulu joindre au téléphone, ce jeudi 22 octobre 2020, le vice-président de l'Ong suite à l'appel lancé par Jamra à toutes les confréries religieuses de "faire bloc" autour du leader de "Safinatoul Amane", afin que ces intégristes de la mouvance Lgbt sachent que Serigne Modou Lô ne sera pas seul dans ce légitime combat, pour la préservation de nos bonnes mœurs et la sauvegarde de nos valeurs culturelles et religieuses.

Outaz Makhtar Sarr de "Axiru Xamane" et Jamra ont convenu de mobiliser leurs alliés traditionnels, afin qu'après le Maouloud, nous puissions nous rendre massivement à Touba, pour témoigner de notre soutien fraternel et de notre solidarité active à ce grand Ssoldat de l'Islam, face aux manœuvres sataniques des lobbies Lgbt , qui cherchent à humilier ce brave "Mujahid", qui n'a eu que le tord de se conformer rigoureusement aux recommandations de Serigne Touba et aux enseignements du Messager d'Allah (Psl).

L'Ong Jamra ".