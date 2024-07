mercredi 5 juin 2024 • 2079 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 semaines Taille

Khaby Lam, le célèbre tiktokeur d’origine sénégalaise, a décidé de poursuivre en Justice la compagnie de téléphonie Expresso, établie au Sénégal. En effet, dans un communiqué de presse parcouru par iGFM, Khaby Lam Srl, la société qui gère son image, a expliqué l’origine du problème.

La société Khaby Lame srl, établie à Milan et détentrice exclusive des droits d'image du Tiktokeur Khaby Lame, est montée au créneau pour s’exprimer sur la plainte déposée par le tiktokeur, contre Expresso Sénégal. Dans son communiqué de presse, la structure déclare que «la société de Télécommunications Expresso Sénégal utilise de manière illégale et frauduleuse l'image de Serigne Khabane Lame dit Khaby.» La compagnie fait, selon elle, une violation flagrante des lois sénégalaises et internationales car ne se basant sur aucun contrat en vigueur.



En effet, elle explique que c’est le 17 janvier 2022, que Khabane Lame avait signé un contrat d'une année avec le Groupe Expresso Télécom, maison mère d'Expresso Sénégal. Ledit contrat stipulait que la durée du contrat n'était renouvelable que sur accord des deux parties, dit la structure. Et au terme du contrat, aucun accord de prolongation n'a été conclu ni par le tiktokeur, ni par la société Iron qui le représentait à l'époque.



«Plus d'un an et demi après la fin du contrat, nous avons constaté avec une grande surprise et beaucoup de regrets que la société Expresso Sénégal utilise toujours l'image de Khaby Lame pour des campagnes publicitaires en totale violation de la loi», indique la structure dans son communiqué de presse.



Un acte «d'une extrême gravité et au vu des pertes inestimables», déclare la société Khaby Lame srl qui dit avoir donc commis le cabinet Me Mouhamadou Bamba Cissé pour assigner en justice Expresso Sénégal. L'affaire est pendante devant les juridictions sénégalaises depuis plusieurs mois.