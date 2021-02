mercredi 24 février 2021 • 46 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le juge de la 3e chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar, a délibéré ce mardi sur la plainte pour diffamation de Serigne Mboup contre les membres du bureau de la chambre de commerce de Dakar.

Le président de l’Union des Chambres de commerce Serigne Mboup avait servi une citation directe aux membres du bureau de la chambre de commerce de Dakar prétextant être diffamé par des propos contenus dans la délibération du bureau de la chambre de commerce de Dakar. Selon Me Thiam avocat de la partie civile, lors du procè, ils ont donné des arguments de droit consistant à dire que pour poursuivre quelqu’un sur le plan pénal en justice, il faut avoir la certitude que c’est lui qui a commis l’infraction. Ce qu’il n’était pas en mesure de prouver. Egalement le document qu’il avait brandi comme étant une atteinte à son honneur et sa dignité, ne comportait aucune signature. C’est juste un communiqué de la chambre de commerce de Dakar. Statuant sur cette affaire ce mardi, le juge a débouté le sieur Serigne Mboup de toutes ses demandes et relaxé les prévenus. Le patron de l’Union des chambres de commerce du Sénégal réclamait une somme d’un milliard pour dommages et intérêts.