samedi 4 mars 2023 • 523 lectures • 1 commentaires

Politique 2 heures Taille

La mise en place d'une plateforme de l'opposition en gestation est d'emblée confrontée à une équation de taille qu'il faudra résoudre à défaut de voir l'opposition voler en éclats. En effet, le Pds, dans le cadre de la coalition Wallu, suite à la rencontre avec le groupe de contact de la coalition Yewwi dirigée par Habib Sy, a assorti son accord d'un certain nombre de conditions. Il ne veut pas siéger dans la plateforme avec Mimi Touré.

Le parti de Wade ne partagera pas un cadre de lutte de l'opposition avec Mimi Touré. «Le Pds rejette tout cadre de lutte avec Ami. nata Touré qui pendant onze années de la gouvernance de Benno Bokk Yakaar (Bby) a été l'un des principaux responsables du recul de l'Etat de droit, de la démocratie et de la pauvreté qui frappe aujourd'hui les Sénégalais. Aminata Touré a été ministre de la Justice, Premier ministre, présidente du Cese et le quasi-numéro 2 du régime finissant de l'Apr pendant plus d'une décennie. Il est inacceptable que Aminata Touré, alors ministre de la Jus-tice, qui en 2012 n'ayant pas confiance aux juges sénégalais de la Crei a mis en place une officine composée de juges étrangers à la retraite, notamment français, qu'elle recevait régulièrement dans ses bureaux afin de mieux s'acharner et de violer les droits du candidat du Pds, veuille aujourd'hui se dédouaner et s'acheter une virginité politique au point de vouloir partager le même cadre de lutte que l'opposition légitime», s'indignent les camarades d Karim Wade, dans un communiqué.