Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique: Fadel Barro nommé coordonnateur

iGFM – (Dakar) Fadel Barro, l’ancien coordonnateur du mouvement Y’en a marre, a été nommé coordonnateur pour l’Afrique de l’Ouest de la Plateforme de Protection des Lanceurs d’Alerte en Afrique (PPLAAF). La nouvelle a été rendue publique ce mardi.

Pierre Sané, fondateur et président de l’Institut ‘‘Imagine Africa’’, ex sous-directeur général de l’UNESCO pour les sciences sociales et humaines de 2001 à 2010, a aussi intégré la plateforme.

«L’arrivée de ces deux personnalités est une occasion unique pour promouvoir la protection des lanceurs d’alerte en Afrique de l’Ouest, représenter leurs intérêts et d’encourager une mise en œuvre de réformes ambitieuses en matière de protection de lanceurs d’alerte», se réjouit la Pplaaf dans un communiqué de presse parvenu à iGfm.