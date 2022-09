dimanche 4 septembre 2022 • 396 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les fortes précipitations de ce week-end ont causé trois morts. C’est ce qu'affirme un communiqué du Ministère de l’Intérieur.

«Nous avons malheureusement noté trois pertes en vies humaines, suite aux fortes pluies enregistrées dans la journée d’hier. Au nom de son excellence monsieur le Président de la République, nous nous inclinons devant leurs mémoires et présentons nos sincères condoléances à leurs familles éplorées», lit-on dans le texte.



Le communiqué renseigne que 208 sites inondés ont été recensés dont 79 traités et libérés et 129 en cours de traitement. Le volume d’eau évacué dans la journée du 03 septembre est de de 225.325m3. Depuis le début des opérations, le cumul d’eau évacué est de 6.363.716m3.