jeudi 28 octobre 2021 • 259 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

Au cours de cet après-midi et nuit, le temps sera favorable à des activités pluvio-orageuses dans le Sud du pays. Ces manifestations pourraient éventuellement concerner le Saloum. Ailleurs sur le pays, le ciel sera plutôt nuageux.

La chaleur restera relativement sensible sur le pays particulièrement aux Nord, Centre et Est avec des températures maximum entre 35 et 41°C. Les visibilités resteront réduites par de la poussière en suspension au Nord et sur les terres proches de la côte (axe Dakar – St-Louis).

Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Sud à Nord-est sur le pays. Les conditions météorologiques en mer resteront favorables sur le long des côtes sénégalaises.