dimanche 27 juin 2021

iGFM - (Dakar) L’Agence nationale de l’Aviation et de la météorologie a publié ses prévisions pluviométriques pour les prochaines heures.

Des Orages et pluies accompagnes de vents assez forts sont prévus sur les localités Sud (Kedougou, Tambacounda, Casamance) et dans le centre (Kaffrine et Kaolack).



Fatick et Diourbel seront probablement touchées au courant de cet après-midi et dans la nuit de ce dimanche, informe l’Anacim. Par contre, les risques de pluies vers Dakar Thiès et Mbour, sont pour le moment très faibles.