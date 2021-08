mardi 17 août 2021 • 640 lectures • 0 commentaires

Des activités pluvio-orageuses seront notées sur le Sud et le Centre-ouest du pays au courant de cet après- midi Coucher de soleil sur les toits de la ville allant à la nuit. Ailleurs, le ciel sera plutôt stable et nuageux.

Au cours de la matinée Coucher de soleil sur les toits de la ville de demain, de nouveaux systèmes pluvio-orageux aborderont le pays par l’Est et évolueront progressivement vers le Centre.

En raison de la couverture nuageuse Nuage, la chaleur Visage qui a chaud sera moins sensible sur une grande partie du territoire avec des pics de températures journalières qui varieront entre 31°C à Dakar et 38°C Podor.