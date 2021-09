samedi 4 septembre 2021 • 598 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Météo du samedi 04/09/21 à 12h00 au dimanche 05/09/21 à 12h00

Au cours des prochaines 24 heures, des pluies accompagnées d’orages intéresseront les régions Sud du pays avec des possibilités d’extension vers le Centre.

Ailleurs, le temps sera stable et passagèrement nuageux. La chaleur sera sensible sur une bonne partie du pays, notamment au Centre et au Nord-est où les pics de températures journalières évolueront entre 35 et 43°C.

Les visibilités seront généralement bonnes. Le système orageux qui a traversé le pays s’est fortement affaibli à l’approche de Dakar et de la Côte nord.



En réalité il a survolé des zones très sèches lors de son évolution et ce manque d’humidité a favorisé des pluies en haute altitude qui n’ont pas atteint le sol.