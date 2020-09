dimanche 6 septembre 2020, par Youssouf SANE

iGFM - (Dakar) Après les fortes précipitations qui ont mouillé Dakar, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a fait le point. Elle et aussi annoncé d'autres manifestations pluvio-orageuses.

L’Anacim a fait le point sur les pluies d’hier samedi qui sont tombées sur l’étendue du territoire natonal. Pour la zone de dakar, l’agence renseigne que 177mm sont tombés sur Sébikhotane, 120,4mm sur Sangalkam, 110,4mm sur Pikine, 107,8mm sur Guédiawaye, 112,8mm sur Rufisque et 120,4mm sur Sangalkam. La cité de Yoff a été mouillée par 93mm de pluie, Hann par 106,6 mm, Yeumbeul 80,6mm et Mbao 77,8mm.

L’Anacim annonce aussi que pour les prochaines heures, des manifestations pluvio-orageuses restent de mise sur le pays, surtout sur les régions proches du littoral, avec des pluies intermittentes, faibles à modérées, devenant fortes dans certaines localités situées au Centre et au Sud du pays.

Elle précise cependant, que les quantités attendues seront moins importantes que celles enregistrées dans la journée d’hier. Et en raison de ces épisodes pluvieux, le temps sera clément sur une bonne partie du pays avec des Températures maximales de comprises entre 27°c et 33° c.