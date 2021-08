vendredi 6 août 2021 • 766 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Pluies: Votre Météo du jour (Anacim)

Au cours de cet après-midi et nuit, des activités pluvio-orageuse sont prévues sur les localités Ouest, notamment dans les régions sud-ouest (Ziguinchor, Sedhiou, Kolda), centre-sud (Fatick, Kaolack).



Ces pluies persisteront sur le littoral (Ziguinchor, Mbour, Dakar, Saint Louis, …) dans la matinée, demain.



Ailleurs, à noter: un ciel passagèrement nuageux Soleil derrière un nuage à nuageux par endroits.



La chaleur sera sensible sur le pays notamment aux Nord et Nord-est: tmax de 34°C à 36°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants, d’intensité faible à modérés seront de secteur Ouest à Sud-ouest.



Les conditions météorologiques en mer seront stables sur les côtes sénégalaises durant la période de validité.