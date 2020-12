mardi 29 décembre 2020 • 191 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministère du Commerce a procédé, ce mardi, à l’incinération de plusieurs tonnes de produits impropres à la consommation valant plus d’un demi-milliard de francs Cfa.

La cérémonie d’incinération a eu lieu ce lundi 28 Décembre 2020 à Toglou. Les produits impropres sont d’une valeur de 665 millions de francs Cfa. Ils sont composés de boissons sucrées ou alcoolisées, de jouets contenant du jus, d’huile, du pain, des produits cosmétiques, etc. Ils ont été retirés des marchés, des industries et autres grandes surfaces.

Les opérations d'incinération ont été supervisées par le Ministre du Commerce et des PME en compagnie du Préfet de Rufisque et des associations consuméristes. Mme Assome Aminata DIiatta a dit l'engagement de son département à «surveiller le marché de plus près pour assurer une sécurité aux consommateurs.»