jeudi 8 avril 2021

iGFM-(Dakar) Le Sénégal compte 10.507 personnes détenues dans les 37 établissements pénitentiaires du pays, a indiqué l’Administration pénitentiaire.

Dans un communiqué transmis à l’APS, elle précise que ce chiffre correspondant à l’effectif enregistré en 2017.

Selon l’Administration pénitentiaire, cette augmentation prévisionnelle annuelle de 1.000 détenus par an reste ’’sans incidence’’ sur les effectifs globaux de cette année.



Elle souligne que cette baisse importante de la population se justifie par la grâce présidentielle (2.201 en 2019,4.585 en 2020 et 908 pour avril 2021), la liberté provisoire (554 au 19 juin 2020), la libération conditionnelle (210 en 2020) et la réduction des mandats des dépôts pendant la période de Covid-19.

APS