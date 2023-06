jeudi 1 juin 2023 • 524 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le nombre de Soudanais ayant fui au Tchad voisin le conflit qui ensanglante le Soudan depuis un mois et demi a dépassé les 100 000, s'est alarmé ce 1er juin 2023 le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) qui réclame un soutien financier d'urgence.

"Le nombre de nouveaux réfugiés a dépassé la barre des 100 000" depuis le début, le 15 avril 2023, du conflit entre deux généraux rivaux se disputant le pouvoir à Khartoum, et "on estime que jusqu'à 200 000 personnes" de plus pourraient être forcées de "fuir vers le Tchad dans les trois mois à venir", prévient dans un communiqué Laura Lo Castro, représentante du HCR au Tchad.



RFI