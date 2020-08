Plus de 100 morts à Beyrouth, Emmanuel Macron attendu sur place jeudi

iGFM-(Dakar) Au lendemain des deux énormes explosions, qui ont fait plus de 100 morts, selon la Croix-Rouge libanaise, et des milliers de blessés, les secouristes tentent de retrouver des victimes parmi les débris du port de Beyrouth. Le président français Emmanuel Macron se rendra sur place jeudi.

Le Conseil supérieur libanais de défense a recommandé que Beyrouth soit déclarée ville sinistrée, après une double explosion massive dans son port, mardi 4 août, que l’état d’urgence soit déclaré pour deux semaines dans la capitale et que l’armée soit chargée d’y assurer la sécurité.

Une explosion d’une puissance considérable a dévasté le port de Beyrouth et une partie de la ville, tuant plus de 100 personnes selon la Croix-Rouge libanaise et blessant plus de 4 000 autres. Les autorités ont fait savoir qu’elles s’attendaient à ce que le bilan s’alourdisse encore, alors que les équipes de secours continuaient de fouiller les décombres.

Le Premier ministre Hassan Diab a décrété, mercredi, jour de deuil national et a promis que les responsables devraient « rendre des comptes ». Le gouvernement pointe du doigt une cargaison de nitrate d’ammonium stockée « sans mesures de précaution » sur le port.

La France va envoyer un détachement de la sécurité civile et « plusieurs tonnes de matériel sanitaire », a annoncé le président Emmanuel Macron sur Twitter. L’Élysée a également annoncé que le chef de l’État se rendrait jeudi au Liban pour « rencontrer l’ensemble des acteurs politiques ».